Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a suferit prima infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe terenul ocupantei locului secund, RC Lens (scor 1-3), duminica seara, intr-o partida din etapa a 17-a a sezonului, conform Agerpres.

