Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii romani participanti la Campionatele Europene de sah rapid, dezlegari si sah fulger de la Oradea au castigat, la finele primei probe, de sah rapid, 12 medalii: 3 medalii de aur, 4 de argint si 5 de bronz, inaintea probelor pe echipe. Tricolorii au reusit joi, la finele a doua zile extrem de…

- Gimnasta Olivia Cimpian va concura iar pentru Romania. Ea alesese Ungaria, dar s-a razgandit: ”Noi o vom primi inapoi”. Olivia Cimpian a provocat un șoc, in urma cu un an și jumatate, cand a parasit cantonamentul Romaniei de la Deva și a anunțat ca a ales sa reprezinte Ungaria . Sportiva medaliata cu…

- Lotul mixt al tarii noastre a invins echipa Frantei si a castigat medalia de bronz. La individual, sportivii romani au obtinut o medalie de aur si 3 de bronz la Campionatele Europene pentru cadeti U18 ce au avut loc in Bosnia, Sarajevo in perioada 28 iunie - 1 iulie.

- Lotul mixt al tarii noastre a invins echipa Frantei si a castigat medalia de bronz. La individual, sportivii romani au obtinut o medalie de aur si 3 de bronz la Campionatele Europene pentru cadeti U18 ce au avut loc in Bosnia, Sarajevo in perioada 28 iunie - 1 iulie.

- "Am castigat de cinci ori acest trofeu, sunt cel mai bun marcator. Liga Campionilor ar trebui sa-si schimbe numele si sa numeasca Liga Campionilor CR7", a declarat Ronaldo. Cristiano Ronaldo are in palmares cinci trofee ale Ligii Campionilor, patru cu Real Madrid si unul cu Manchester United.…

- Judetul Prahova, alaturi de orasele Piatra Neamt, Alba Iulia si Seini, a castigat concursul „Orasul durabil”, care a fost dedicat initiativelor inovatoare din domeniul dezvoltarii sustenabile, organizat de Ambasada Frantei, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie…

- Echipa Juventus Torino a castigat pentru al patrulea an consecutiv si pentru a 13-a oara in istoria sa Cupa Italiei la fotbal, invingand in finala, cu scorul de 4-0, formatia AC Milan, miercuri seara, pe Stadio Olimpico din Roma. Golurile au fost marcate de Medhi Benatia, autorul unei duble in minutele…

- Formatia Paris Saint-Germain a castigat Cupa Frantei pentru a patra oara consecutiv si pentru a 12-a oara in istoria sa, dupa ce a invins, marti, pe Stade de France, echipa din liga a treia, Les Herbiers.Golurile au fost marcate de Lo Celso, in minutul 74, si Cavani, in minutul 74, din penalti.…