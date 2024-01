Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a Biroului controlorului general al Braziliei a scos la iveala o serie de neconcordanțe intre documentele ale Ministerului Sanatatii si carnetul de vaccinare impotriva COVID-19 al fostului președinte Jair Bolsonaro, relateaza AFP, citata de Agerpres.Carnetul de vaccinare arata ca Bolsonaro…

- Legenda fotbalului brazilian Mario Zagallo a murit la varsta de 92 de ani. Familia lui Zagallo l-a descris ca fiind "un tata devotat, un bunic iubitor, un socru grijuliu, un prieten credincios, un profesionist caștigator și o extraordinara ființa umana".

- Gabriel Dorobantu implineste maine, 3 ianuarie, varsta de 71 de ani Cantaretul de muzica usoara este originar din Bucuresti si cunoscut indeosebi publicului pentru slagarul "Hai, vino iar in gara noastra mica " Gabriel Dorobantu implineste maine, 3 ianuarie, varsta de 71 de ani. Cantaretul de muzica…

- Gabriel Moscardo, 18 ani, va fi supus unei intervenții chirurgicale, afland chiar la testele medicale ca are o afecțiune la piciorul stang. Mijlocașul urma sa se transfere de la Corinthians la PSG pentru 20 de milioane de euro. Alt brazilian, fundașul Lucas Beraldo (Sao Paulo), 20 de ani, a ajuns deja…

- Lucas Beraldo (20 de ani) și Gabriel Moscardo (18 ani) vor intari linia mediana a liderului din Ligue 1. Primul, provenit de la Sao Paulo, costa 20 de milioane de euro și celalalt ii va aduce in conturi lui Corinthians 20 de milioane plus 2 milioane bonusuri de performanța. Deși mercato se va deschide…

- Marcelinho Carioca (51 de ani), fost internațional brazilian, a fost rapit și batut saptamana trecuta in Sao Paulo, dupa ce a ieșit in oraș cu o femeie maritata. Marcelinho Carioca a bifat 4 apariții in naționala Braziliei, pentru care a marcat doua goluri, și e un nume important din istoria campionatului…

- Max Verstappen (26 de ani, Red Bull) va fi in pole-position in cursa de Formula 1 din Brazilia (duminica, ora 19:00) dupa ce a reușit cel mai bun timp in calificarile de vineri seara, oprite anticipat din cauza furtunii care amenința Sao Paulo. Dupa doua pole-uri consecutive reușite de Charles Leclerc…