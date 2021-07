Stiri pe aceeasi tema

- Executivul Consiliului Judetean Maramures s-a intalnit, in Baia Mare, cu delegatia Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, condusa de secretarul de stat, Peter Janos Makkai. La sedinta au fost prezenti si Alina Coste Madaras, director general Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Copiii persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice vor primi o indemnizație de la stat. Legea care modifica și completeaza Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor…

- Serviciul de plati de facturi un-doi Centru de Plati introduce noi servicii in aplicatie: plata pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare si a vinietei pentru Ungaria, conform unui comunicat al companiei. Aplicatia un-doi Centru de Plati a fost lansata in luna decembrie…

- Cursul leu/dolar ar putea atinge 4,20 in decembrie, si 4,30 in martie anul viitor. In plus, dupa un avans al economiei de 5,7% in 2021, estimarile vizeaza un salt de 5,1% in 2022 si unul de 4,5% in 2023, se arata intr-o analiza elaborata de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania,…

- Romanii care au mașini mai vechi de 15 ani ar putea plati TAXE mai mari. Ministrul Mediului: „O propunere a Comisiei Europene” Tanczos Barna declara ca Guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, in urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a inmatricularii autovehiculelor mai vechi…

- Analistul economic Radu Soviani a prezentat, intr-un material publicat pe website-ul soviani.com o situație privind costurile cu imprumuturile la care s-a imprumutat guvernul in luna aprilie. „Datele Bancii Centrale Europene sunt fara echivoc. Costurile de imprumut ale Romaniei sunt in aprilie 2021,…

- AIPA a finalizat procesul de stabilire a cuantumului de motorina din ajutorul extern acordat de Romania. Totodata, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura a intocmit lista finala a potențialilor beneficiari. AIPA a fost responsabila de recepționarea cererilor de solicitare a ajutorului umanitar…

- ​Aplicația greceasca de plați electronice Viva Wallet, care opereaza și în România, a primit miercuri o noua runda de investiții, de 80 de milioane de euro, condusa de gigantul tech chinez Tencent. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...