- PSD considera ca scopul principal al reformarii sistemului fiscal din Romania este de a reduce inechitațile sociale și de a asigura solidaritatea sociala intre contribuabili. In viziunea PSD povara fiscala trebuie distribuita in mod echitabil la nivelul societații. Astfel, trebuie indeplinite concomitent…

- In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in coalitia de guvernare: 1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Presedintelui Romaniei; 2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depasesc consistent pensia medie din Romania; 3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate…

- Partidul Social Democrat și PES activists Romania au organizat, in acest final de saptamana, o consultare naționala prin intermediul careia au preluat opiniile cetațenilor privind viitorul Uniunii Europene și schimbarea tratatelor europene. Cetațenii au fost invitați sa iși exprime opțiunea pe sutele…

- “Eu am fost plecat la OCDE, inainte de a fi plecat ultima discutie pe care am avut-o stiu ca nu vor fi taxe noi pentru veniturile salariale, ci doar pentru acele venituri ale bugetarilor care depasesc salariul presedintelui Republicii Romania. Asta stiu ca este discutia pe care am avut-o ultima data,…

- Anunțatele modificari ale legilor privind siguranța naționala nu au revoltat doar clasa politica. Societatea civila și-a exprimat, de asemenea, opinia in legatura cu acest subiect. Ba, chiar, a luat atitudine. Comunitatea Declic, spre exemplu, a inițiat o petiție cu titlul „Renunțați la modificarile…

- Comunicat de presa| Europarlamentarul Victor Negrescu: „Prin aprobarea directivei privind salariul minim european romanii pot spera sa fie platiți ca afara” Europarlamentarul Victor Negrescu: „Prin aprobarea directivei privind salariul minim european romanii pot spera sa fie platiți ca afara” Coordonatorul…

- Coordonatorul national PES activists Romania, europarlamentarul Victor Negrescu, saluta, in numele organizatiei militantilor europeni din Partidul Social Democrat, acordul politic referitor la directiva europeana privind salariile minime adecvate propusa de Comisia Europeana la initiativa familiei social-democratilor…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre scandalul provocat de declaratiile presedintelui Ungariei, aflata in vizita privata in Romania, ca partidele din coalitie au o guvernare matura. El a precizat ca sunt cativa interesati, in principal din zone…