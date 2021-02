Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, la Digi24 , ca dorește ca in aceasta saptamana sau cea urmatoare Parlamentul sa voteze in plen comun eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. De asemenea, acesta a spus ca anul acesta va fi modificat Codul Administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca in urmatoarele saptamani intentia este ca in Legislativ sa fie eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, apoi va urma o modificare a Codului administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari. El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele „Sunt niste decizii.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca acordarea pensiilor speciale pentru alesii locali a fost amanata cu un an, iar aceasta prevedere este cuprinsa in ordonanta de urgenta privind masurile pentru bugetul pe anul 2021. Intrebat intr-o conferinta de…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, ca intentioneaza sa emita un act normativ prin care prevederea din Codul administrativ referitoare la acordarea pensiilor speciale primarilor, vicepresedintilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii…

- Deputatul Cristian Achiței susține ca anunțul facut de omologul de la PSD, Marius Budai, privind depunerea demisiei in ultima zi de mandat pentru a NU beneficia de pensie speciala, este un exercițiu de imagine și atat.

- Astfel, Ciolacu a fost unul dintre inițiatorii proiectului de lege din 2015 prin care au fost introdusa indemnizația pentru limita de varsta, adica pensia speciala a parlamentarilor, potrivit G4Media.ro Percheziții la locuința unui manelist, dupa ce in videoclipul lui apare un leu ranit Proiectul…

- Pentru a preintampina aceasta sfidare grosolana la adresa romanilor care primesc o pensie proportional cu cat au contribuit, USR a solicitat marti urgentarea adoptarii proiectului de lege care ar desfiinta aceasta noua categorie de pensii speciale. Demersul a fost blocat prin subterfugii de catre PSD,…