Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, fostul ministru al fondurilor europene, sustine ca acuzatia lansata de ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit careia Romania s-a angajat in PNRR sa nu creasca pensiile cu mai mult de 9,4% din PIB este ”o manipulare permanenta”. Ghinea sustine ca niciun guvern PSD nu a alocat mai…

- Marius Budai a afirmat ca majorarile de pensii operate la inceputul anului au avut rolul unui colac de salvare, pentru a acoperi macar scaderea puterii de cumparare. Intrebat daca este posibila o noua majorare in cursul acestui an, ministrul a afirmat ca "nimic nu este exclus cand este vorba de bunastarea…

- Marius Budai a afirmat ca majorarile de pensii operate la inceputul anului au avut rolul unui colac de salvare, pentru a acoperi macar scaderea puterii de cumparare. Intrebat daca este posibila o noua majorare in cursul acestui an, ministrul a afirmat ca "nimic nu este exclus cand este vorba de bunastarea…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, la preluarea mandatului,…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, astazi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, la preluarea…

- Intrebat despre posibilitatea ca anumite reglementari din Legea Pensiilor, incluse și in PNRR, sa fie modificate, Budai a precizat ca liniile directoare raman aceleași, dar ca se pot face unele ajustari, pentru a caror elaborare a cerut un ragaz de 120 de zile.Noul ministru al Muncii a fost insa categoric…

- UPDATE: Ședința Parlamentului pentru votul de investitura a Guvernul Ciuca a inceput. Ședința este condusa de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Știrea inițiațaSenatul si Camera Deputatilor s-au reunit, astazi, in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul…

- In PSD se fac deja scenarii pentru imparțirea ministerelor, dupa discuții cu Florin Cițu și Klaus Iohannis. Fara ca pana acum PSD sa fi avut vreo discuție oficiala despre modul in care liderii partidului iși vor imparți portofiliile, in discuții neoficiale se discuta deja despre imparțirea funcțiilor.…