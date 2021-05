Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Primul test politic serios pentru Guvernul Cițu: social-democrații au anunțat ca depun pe 14 iunie moțiune de cenzura. Principalul motiv invocat este legat de Planul Național De Redresare și Reziliența. „Astazi nu a fost prezentat in plen PNRR. Tot ce știm este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci…

- Comisia de ancheta in cazul Foișor, solicitata de Alianța pentru Unirea Romanilor, va beneficia de sprijinul social – democraților, a anunțat joi senatorul PSD, Gabriela Firea. „Grupul de senatori social democrați va vota marți PENTRU constituirea Comisie de ancheta in cazul Foișor, chiar daca este…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- Liderul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a comentat afirmațiile facute de liderul PNL Ludovic Orban, potrivit carora „parlamentarii AUR mananca in Parlament și sunt excentrici”. „Domnul Orban a spus ca suntem excentrici și ca mancam in Parlament. Domnul Orban sa fie ultimul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura in actuala sesiune parlamentara si a apreciat ca, in acest moment, Legislativul "nu mai reprezinta vointa poporului". "Vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica…