PSD vrea să impună ”taxa de solidaritate”, iar PNL ”taxa pe zahăr”. Planurile coaliției Dupa ce au anunțat cu multa generozitate masuri sociale, guvernanții cauta acum soluții sa aduca niște bani la buget. In vizor sunt companiile care au o cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro și care ar putea plati, de anul viitor, o taxa de solidaritate de un procent din cifra afaceri. Masura nu a fost convenita deocamdata, dar ar veni la pachet cu taxarea pentru drepturile de autor, reducerea facilitaților din agricultura, IT sau construcții. Ar putea fi o taxa de solidaritate și pentru pensiile speciale. Urmatoarea reuniune a președintilor celor trei formațiuni aflate la guvernare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

