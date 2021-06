Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații vor sa atace la CCR legea care prevede amanarea creșterii alocațiilor copiilor, anunța, marți, deputatul PSD Marius Budai: „Nu mai am incredere, pentru ca chiar premierul Cițu ne-a spus foarte clar ca ce spune in campania electorala nu e valabil cand ajung la guvernare”. „Nu…

- Partidul Social Democrat afirma, prin intermediul unui comunicat de presa, ca decizia Guvernului de a nu crește alocațiile copiilor inseamna, de fapt, 2,1 miliarde de lei luați din buzunarele celor mici. ”PSD condamna ferm decizia premierului Cițu care a anunțat ca guvernul nu va acorda cea de a doua…

- PSD condamna ferm decizia premierului Florin Citu de a nu acorda cea de a doua transa de majorare a alocatiilor copiilor, prevazuta pentru 1 iulie, si anunta ca saptamana viitoare va depune in Parlament un proiect de lege pentru cresterea imediata a alocatiilor la nivelul stabilit prin lege inca din…

- Dupa ședința de Guvern de joi, Cițu a spus ca toti partenerii din coalitie au fost prezenti la aprobarea bugetului pentru acest an si discutiile au fost despre o singura majorare a alocatiilor pentru copii la inceputul anului. „Colegii mei din coalitie au fos acolo cand am aprobat bugetul pe anul acesta.…

- Partidul Social Democrat acuza Guvernul ca le-ar fi cerut europarlamentarilor romani, printr-o circulara, sa voteze impotriva intentiei CE de instituire a unui salariu minim la nivelul Uniunii Europene. Deputatul PSD, Marius Budai, spune ca „este indamisibil” ca statatul roman sa aiba o astfel de abordare,…