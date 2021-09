PSD va demara negocieri politice pentru susținerea trecerii prin Parlament a unui proiect de lege privind plafonarea, la un nivel sustenabil pentru consumatori, a prețurilor la energie și gaze pentru o perioada de un an. „Consideram ca, dupa adoptarea legii privind consumatorul vulnerabil, plafonarea este urmatoarea soluția necesara și eficienta pentru a proteja populația confruntata cu o explozie fara precedent a prețurilor la facturile pe care le primesc in aceasta toamna”, au transmis social-democrații, prin intermediul unui comunicat de presa. In opinia lor, demersul este necesar deoarece…