- Social-democrații au depus, in aceasta saptamana, la Senat, o inițiativa legislativa prin care urmaresc instituirea zilei naționale a gastronomiei si a vinului romanesc. Aceasta ar urma sa fie sarbatorita pe 15 septembrie, dupa cum explica deputatul PSD Mihai Mohaci, inițiatorul proiectului.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent in orasul aradean Chisineu-Cris pentru a se intalni cu fermieri din zona si pentru a inaugura un nou centrul local APIA, a declarat ca sustine ideea stabilirii unei zile nationale a gastronomiei. ”Sigur ar ajuta agricultura si promovarea produselor…

- Opt deputați social-democrați, printre care președintele PSD, Liviu Dragnea, au depus in Senat un proiect de lege privind stabilirea zilei de 11 septembrie ca Ziua naționala a gastronomiei și a vinului.

- 11 septembrie – Ziua Naționala a Gastronomiei și Vinurilor. Este propunerea facuta de trei pasionați ai gastronomiei care au și inaintat un proiect in acest sens Senatului Romaniei. 11 septembrie este in calendarul ortodox ziua in care este sarbatorit Sfantul Cuvios Eufrosin Bucatarul și ar fi tocmai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, cauta sa se revalideze politic, o acțiune inceputa la Congresul PSD. Potrivit surselor citate de Realitatea TV, Liviu Dragnea și-ar dori sa ajunga din nou in SUA.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA in Senat: s-a decis DESFIINȚAREA Academiei lui Gabriel…

- Cine este Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice, in Guvernul Dancila. Unul dintre cei mai bogați parlamentari , Ana Birchall a mai fost ministru delegat pentru afaceri europene, in Guvernul Grindeanu și ministru interimar al Justiției, dupa demisia lui Florin Iordache,…