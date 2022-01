PSD solicita revizuirea masurilor de protecție a consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la energie, propunand acordarea de vouchere de energie consumatorilor vulnerabili. ”PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie […] The post PSD vrea modificarea legii compensarii facturilor la energie: vouchere, ajutor de stat și proceduri simplificate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…