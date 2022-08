Stiri pe aceeasi tema

- Noul mecanism de calcul al impozitelor si taxelor locale ar putea fi prorogat, in functie de decizia care va fi luata in Coalitie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Precizam ca potrivit Ordonanței creșterilor de taxe (OG 16/2022), impozitele pe cladiri vor crește din 2023 de 2 ori…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca pensiile vor crește „cu siguranța” de la inceputul anului viitor. Nu a avansat un procent, explicand ca, potrivit legii, rata inflației cu care ar trebui indexate pensiile este cea din anul 2021 și menționand ca se fac simulari pentru ca nu acela sa fie procentul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca Ordonanta privin majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare, iar restul de masuri privind sporurile a ramas sa fie analizate separat.

Un editorial semnat de Alexandra Pacuraru și Adrian Dragomir

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca in sedinta conducerii liberalilor s-a discutat despre varianta neimpozitarii pensiilor mai mici de 3.000 de lei, insa a precizat ca trebuie sa existe o discutie in coalitie pe acest subiect. „Este o varianta pe care am discutat-o si in…

- Majorarea pensiilor foarte mici a facut subiectul unei discuții in ședința conducerii PNL de marți seara. Surse participante au declarat pentru Digi24.ro ca Raluca Turcan a fost cea care a propus acest lucru, fostul ministru al Muncii precizand ca „majorarea plafonului de impozitare a pensiilor de la…