PSD vrea introducerea salariului minim european ”Prima masura a Guvernului Orban a fost sa taie din majorarea salariului minim, proiect lasat de #PSD pe masa Guvernului. Au zis ca vor corela acest salariu cu anumiti indicatori economici. Au uitat insa formula”, a transmis, marti, PSD. Social-democratii au anuntat de altfel ca sustin introducerea unui salariu minim european. ”Ii vom forta sa majoreze salariul minim la un nivel decent prin mecanismele europene. PSD sustine introducerea unui salariu minim european reprezentand 60% din salariul mediu al fiecarui stat membru”, a mai transmis PSD. A fost lansata, sambata, o petitie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

