PSD vrea introducă o taxă de solidaritate pe lux / Care ar fi criteriile PSD a anunțat ca vrea sa introduca o taxa de solidaritate pe lux, pentru case de peste 120 mp, mașini de peste 50.000 de euro sau venituri de peste 100.000 euro pe an, potrivit unor surse HotNews.

PNL, PSD și UDMR continua negocierile pe programul de guvernare, dar nu par sa înainteze în vreun fel pe domeniile sensibile.În timp ce Florin Cîțu a anunțat, în timpul negocierilor cu social-democrații, ca PNL vrea eficientizarea aparatului public, reforma în administrație, salarii legate de performanța, PSD a adus din nou în discuție impozitul pe lux.

