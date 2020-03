Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 18 mar /Agerpres/ - Parlamentarii PSD au depus, miercuri, un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat de salariati, in cazul suspendarii temporare sau reducerii activitatii, ca urmare a decretarii starii de urgenta. Potrivit…

- Angajații romani se tem mai degraba de recesiune decat de infectarea cu coronavirus, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutareBestJobs. Aceasta este principala ingrijorare pentru unul din doi respondenți, urmata de temerea ca ar putea contacta virusul (31,1%) sau ca ar putea sa-și…

- Dacia iși trimite angajații de la Mioveni in șomaj tehnic, pentru a-i proteja de coronavirus. Cu cat vor fi platiți in aceasta perioada Peste 13.500 de angajați ai Uzinei Dacia Mioveni intra in șomaj tehnic, incepand de joi, pe fondul epidemiei cu coronavirus. Liderul Sindicatului Automobile Dacia,…

- Dacia iși trimite angajații de la Mioveni in șomaj tehnic, pana pe 5 aprilie. Cu cat vor fi platiți in aceasta perioada Aproximativ 13.500 de angajați ai Uzinei Dacia Mioveni intra in șomaj tehnic, incepand de joi, pe fondul epidemiei cu coronavirus. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache,…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) solicita autoritatilor scutirea de la plata taxelor pe salarii pentru angajati pe o perioada de cel putin trei luni, prelungirea duratei de valabilitate a voucherelor emise in 2019 si lansarea imediata a voucherelor aferente anului…

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- "In fata epidemiei de coronavirus, Romania nu isi mai permite rafuieli politice sau calcule electorale. Preocuparea cea mai importanta a decidentilor politici trebuie sa fie sanatatea si siguranta cetatenilor. PSD propune urmatorul program de masuri sociale si economice pentru limitarea efectelor coronavirus:…