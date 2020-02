Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu sustin alegerile anticipate, desi in spatiul public spun fix pe dos. Conditia: Guvernul Orban sa organizeze anticipate simultan cu alegerile locale, astfel incat primarii PSD sa traga si lista de la parlamentare. Social-democratii vor…

- Liderii PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu sustin alegerile anticipate, desi in spatiul public spun fix pe dos. Conditia: Guvernul Orban sa organizeze anticipate simultan cu alegerile locale, astfel incat primarii PSD sa traga si lista de la parlamentare. Social-democratii vor…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu a declarat ca partidul vrea alegeri anticipate si le-a transmis membrilor sa dea dovada ca nu le e frica. Marcel Ciolacu a explicat ca Stanescu a afirmat, de fapt, ca partidului „nu-i este teama de niciun fel de alegeri“.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat, duminica, dupa ce Paul Stanescu a afirmat ca PSD ar trebui sa spuna „vrem anticipate”, ca secretarul general a afirmat, de fapt, ca partidului „nu-i este teama de niciun fel de alegeri”, relateaza Mediafax.Secretarul general interimar…

- Deputata PSD Lia Olguta Vasilescu a afirmat vineri, la Pitesti, ca desfasurarea in acelasi timp a alegerilor locale si parlamentare, in cazul unor anticipate, ar avantaja PSD, partid care are cei mai multi primari. "Din pacate sau din fericire pentru noi, este foarte posibil sa avem alegeri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an. "In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- Dupa patru ani, în care a deținut funcția de președinte interimar la PSD București, Gabriela Firea urmeaza sa fie aleasa oficial,luni, drept șefa social-democraților din Capitala. Validarea lui Firea are loc în contextul în care conducerea interimara a partidului se pregatește pentru…

- Eurodeputatul Dacian Ciolos, presedintele PLUS, in felicita pe Klaus Iohannis pentru victoria obtinuta in alegeri si solicita discutii intre Alianta USR-PLUS si PNL pentru organizarea de alegeri anticipate si chiar de stabilirea unor aliante locale cu scopul de a inlatura primarii PSD.CITEȘTE…