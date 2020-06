PSD: Vom deschide tot! Restaurantele și celelalte afaceri vor fi deschise, ne spun reprezentanții PSD. Aceștia sunt deciși sa respinga interdicțiile economice din Hotararea de Guvern și sa accepte doar o mini-stare de alerta sanitara, de doar 15 zile. Parlamentarii PSD vor sa modifice radical Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta și sa puna capat restricțiilor economice. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca din cauza modificarilor facute de Parlament la hotararea de guvern privind starea de alerta, este posibil sa fie intarziata punerea la dispozitia persoanelor vulnerabile a mastilor de protectie potrivt Agerpres. "Parlamentul nu avea decat competenta…

- Parlamentarii au modificat Hotararea de Guvern privind starea de alerta. Astfel, aleșii au decis ca spitalele sa treaca din nou in subordinea autoritaților locale, iar Guvernul sa fie obligat sa puna maști la dispoziția persoanelor defavorizate. HG-ul va fi votat miercuri in Parlament. Hotararea de…

- Decizie fara precedent in ultimii 30 de ani. O hotarare de Guvern, cea prin care se declara starea de alerta, este modificata printr-o hotarare a Parlamentului. Totul a fost aranjat de PSD care a introdus mai intai un legea starii de alerta un articol prin care și-a creat aceasta posibilitate, iar apoi…

- Hotararea de Guvern prin care se instituie starea de alerta, incepand cu 18 mai, a fost publicata in Monitorul Oficial. Printre masurile prevazute sunt obligativitatea purtarii mastilor, interdictia de a circula, in localitati, in grupuri mai mari de trei persoane care nu sunt din aceeasi familie, suspendarea…

- Ziarul Unirea Romania trece la STAREA DE ALERTA MAXIMA. Anunțul premierului Orban Ludovic Orban a anunțat ca Executivul a adoptat Hotararea de Guvern pe Starea de Alerta, punctand ca de acum se trece de la „stare de alerta la stare de alerta maxima. „Pentru ca lucrurile sa fie clare, sa nu avem foarte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința nu s-au dispus masuri ci s-au stabilit procedurile, odata cu intrarea in vigoare, incepand cu ziua de luni, 18 mai, a legii 55/2020 a starii de alerta. El a mai anunțat ca luni dimineața la ora 7,30 a convocat ședința Comitetului Național pentru Situații…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat un amendament la legea trimisa de Guvern in Parlament conform caruia pe perioada starii de alerta s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protectie sanitara. Modificarea a fost propusa de senatorul PSD Serban Nicolae, relateaza Digi 24.