- PSD Braila a decis, in sedinta de sambata, sa-i invite oficial sa se intoarca in partid pe foștii membri care au plecat la Pro Romania. Printre aceștia se numara și fostul premier, Mihai Tudose.

- Dupa desparțirea tumultoasa de Pro Romania, Mihai Tudose este tot mai aproape de o revenire in PSD. Organizatia judeteana PSD Braila a decis in sedinta de sambata, 14 decembrie, sa adreseze o invitatie oficiala fostilor sai membri care au plecat la Pro Romania sa se intoarca in partid....

- Intrebat daca se intoarce Mihai Tudose in PSD, Ciolacu a raspuns: "Este posibil sa se intoarca. Trebuie tinuta o discutie in Braila". In ceea ce-i priveste peSorin Grindeanu si Marian Neacsu, Ciolacu a precizat ca acestia au fost exclusi abuziv, iar daca doresc sa se intoarca, sunt primiti. Adrian Tutuianu,…

- Former Social Democrat Prime Minister, MEP Mihai Tudose resigned from the Pro Romania party, posting on Facebook his resignation application addressed to the formation's Braila organization. ''Just that. For now .....,'' commented Tudose. ''Please take note of my resignation as a member…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri, intrebat despre revenirea lui Mihai Tudose in partid, ca nu a avut o discuție cu acesta pe marginea acestui subiect.„Nu am avut aceasta discuție, in acest moment. Nu m-a sunat sa-mi spuna ca vrea sa vina in PSD. Oricum, trebuie sa și…

- Mai multi lideri PSD, in frunte cu Marcel CIolacu si Lia Olguta Vasilescu, ii vor cere Vioricai Dancila sa demisioneze din fruntea PSD, maine, in sedinta Comitetului Executiv, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila a ramas fara sustinere in partid dupa infrangerea de la prezidentiale.…

- Pro România a transmis ca Mihai Tudose dezinformeaza, atunci când susține ca suspendarea din funcția prim-vicepreședinte al partidului a lui Sorin Cîmpeanu ar produce un blocaj electorala, precizând ca Sorin Cîmpeanu e în continuare co-președinte al Alianței Electorale…

Viitorul premier are deja la dispozitie un birou, in Palatul Victoria. Potrivit unor surse citate de Antena3, secretariatul general al Guvernului a amenajat spatiul in care premierul desemnat sa isi puna la punct lista de ministri si strategia.