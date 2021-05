Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut, vineri, statelor care doresc sa inceapa vaccinarea anti-COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor sa renunte la aceste planuri si sa doneze statelor sarace dozele de vaccin, relateaza agentiile AFP…

- Profesorul Alexandru Rafila afirma ca, daca nu pregatim din timp campania de informare pentru vaccinarea copiilor, nu vom avea o campanie de vaccinare de succes. El afirma ca parintii trebuie sa stie ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare decat in cazul adultilor, se apropie de suta la suta,…

- Estimarea a fost facuta de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare care a comentat rezultatele ultimelor studii referitoare la eficacitatea serurilor pe baza de ARN mesager. In cursul acestei saptamani, compania farmaceutica Pfizer a anunțat ca vaccinul anti-Covid pe care il produce impreuna…

- Valeriu Gheorghița a explicat miercuri, la Digi24, ca doza in cazul copiilor va fi aceeași ca și la adulți și a spus ca efectele adverse observate nu au fost altele decat cele deja consemnate de producator.

- Potrivit cercetarii efectuate in luna februarie, au fost detectati anticorpi la toate cele 20 de femei carora li s-au administrat ambele doze din vaccinul Pfizer/BioNTech in al treilea trimestru de sarcina si la nou-nascuti, prin transfer placentar. "Constatarile noastre subliniaza faptul ca vaccinarea…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, astazi, in conferința saptamanala de presa susținuta la Palatul Victoria, ca Romania va continua vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, și asta deoarece, in urma evaluarilor facute, s-a ajuns la concluzia…

- Copiii americani in varsta de pana la 12 ani urmeaza ”foarte probabil” sa fie vaccinati la inceputul lui 2022, estimeaza duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul Casei Albe in lupta impotriva covid-19, relateaza AFP. Vaccinarea copiilor este un subiect fundamental in Staele Unite, pentru ca ar…

