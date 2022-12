Stiri pe aceeasi tema

- PSD va propune in Coaliția de guvernare ca Executivul sa dispuna in regim de urgența eliminarea reglementarii privind depunerea unei declarații pe proprie raspundere in care trebuie precizat locul consum la care se acorda prețurile plafonate la energie electrica. „Formularea din lege este neclara, iar…

- Ieri, președintele Klaus Iohannis a promulgat o noua lege care stabilește prețurile la energie și gaze pentru consumatori. Noua lege, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, va stabili care sunt prețurile pana in august 2023. In afara de plafonare, noua lege mai vine cu un punct in plus. Conform…

- Avand in vedere noile categorii de clienti finali introduse care pot beneficia de pretul plafonat in urma depunerii unei cereri si declaratii la furnizorul de energie electrica, pentru a usura procedura, ANRE a elaborat un model de Cerere si un model de Declaratie pe proprie raspundere pentru a fi folosite…

- Furnizorii de energie electrica au atenționat recent ca noua lege care stabilește plafoane de preț la energie de la 1 ianuarie 2023 ii obliga sa aplice un preț plafonat in baza declarațiilor pe proprie raspundere ale consumatorilor, fara a avea insa niciun fel de instrument de verificare și fara a fi…

- PSD va propune, printr-un amendament la OUG 119/2022, ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la cel din anul 2021. “PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care isi reduc consumul curent de energie electrica…