- Noua sesiune parlamentara incepe pe 3 septembrie. Opoziția se pregatește pentru daramarea Guvernului și vrea sa depuna o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea, dar și sa inregistreze inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”, in timp ce printre prioritațile Puterii sunt Legea pensiilor,…

- Cererea pentru sejururi in programul 'Litoralul pentru toti', care se deruleaza in luna septembrie, este mai mare anul acesta cu 140% fata de cea inregistrata anul trecut datorita voucherelor de vacanta, iar numarul turistilor a crescut de 2,5 ori, a declarat pentru AGERPRES Lucia Morariu, presedinte…

- Liviu Dragnea a declarat, luna trecuta, ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Insa, liderul PSD e contrazis chiar de unul dintre miniștri. Rovana Plumb spune ca in PSD nu se discuta despre o eventuala suspendare, dar,…

- Incepand cu acest an, toți bugetarii au primit vouchere de vacanța, in valoare de 1450 de lei, valabile timp de un an, pe teritoriul Romaniei. Dar unde le pot aceștia folosi, mai exact? Potrivit legislației in vigoare, „prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul Romaniei s-a angajat ca toți salariații…

- Pensia neta va ajunge la 4.256 lei in 2021, de la nivelul de 1.500 lei in 2016, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, anuntand o accelerare accentuata a cresterii prognozate in Programul de Guvernare. Economistii spun ca oricat de seducatoare ar fi aceste promisiuni pentru pensionari, ele nu pot fi…

- Condamnarea lui Liviu Dragnea incremenește și activitatea Guvernului. Premierul Viorica Dancila și-a anulat programul oficial pe care il avea pentru aceasta zi.De la ora 11.00, premierul Viorica Dancila ar fi trebuit sa se intalneasca cu sindicaliștii, in cadrul Consiliului Național Tripartit,…

- “Biblioteca din vacanta” este un nou proiect al Bibliotecii Judetene Arges destinat copiilor. Programul este unul foarte interesant, cu o sumedenie de activitati educative dar si distractive.