Stiri pe aceeasi tema

- ​Nemulțumiți ca Parlamentul a fost ocolit la prelungirea starii de alerta, pesediștii anunța ca vor depune o moțiune de cenzura îmediat dupa ce aceasta perioada se încheie. Mai mult, ei vor sa se adreseze Curții Constituționale, reclamând „un abuz de putere” al Guvernului…

- Nemulțumiți ca Parlamentul a fost ocolit la prelungirea starii de alerta, pesediștii anunța ca vor depune o moțiune de cenzura imediat dupa ce aceasta perioada se incheie. Mai mult, ei vor sa se adreseze Curții Constituționale, reclamand „un abuz de putere” al Guvernului Orban. Cel mai mare abuz de…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban dupa incheierea starii de alerta.Citește și: ADEVARATA explicație pentru creșterea numarului de cazuri de coronavirus: inca un spital din Romania DEVINE FOCAR și se inchide "Restrangerea…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a vorbit despre atacarea `violenta' de catre PSD a legilor justiției: „Presedintele nu a iesit sa spuna in detaliu la ce se refera. Codurile Penale nu au fost modificate. De cate ori face guvernul o tampenie,…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat public intenția periculoasa a PSD de a depune moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban in plina stare de alerta, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sarit in sus, revoltat, spunand ca președintele minte. In fapt, dupa tehnica „hoțul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de hotarare privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Citește și: Mutare exploziva anunțata de Marcel Ciolacu: Parlamentul nu va…

- Partidul Social Democrat va vota prelungirea starii de urgenta, desi conditiile puse Guvernului Orban, privind prezentarea unui plan de masuri pentru redresarea economiei, testarea populatiei si colaborarea cu Parlamentul. Si UDMR si minoritatile si-au anuntat votul favorabil. Pana in prezent, doar…

- Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține ca „țara arde și PSD depune moțiune de cenzura”. Reacția liberalului vine in contextul in care președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Orban dupa ce pericolul epidemiei…