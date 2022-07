PSD urmeaza sa decida miercuri, in sedinta Consiliului Politic National, cine va conduce Ministerul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, in urma cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare pentru trafic de influenta. Potrivit unor surse din PSD, printre numele vehiculate se afla actualul presedinte al comisiei de Agricultura, deputatul Florin Barbu, Daniel Botanoiu sau Petre Daea, fost ministru in perioada Dragnea.