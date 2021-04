PSD: USR-PLUS are obligaţia să voteze solicitarea de înfiinţare a comisiei de anchetă privind datele despre pandemie PSD sustine ca scandalul din coalitia de guvernare confirma ca romanii au fost mintiti de autoritati si ca deciziile privind restrictiile impuse de pandemia de COVID-19 nu au fost fundamentate de date epidemiologice reale si solicita USR PLUS sa voteze solicitarea de infiintare a comisiei de ancheta privind datele despre pandemie. "PSD a avut dreptate cand a sustinut ca datele privind pandemia au fost masluite si ca actuala guvernare a ascuns realitatea cetatenilor din interese politice, electorale sau de imagine. Scandalul din Coalitia de guvernare confirma pe de o parte faptul ca romanii au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

