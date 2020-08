Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine puternic. Nicușor Dan pe toboganPresedintele Camerei…

- ”Prima forma a motiunii de cenzura cu adevarat, avea 50 de pagini, am ajuns la o forma de 22 - 24 de pagini, in noaptea asta echipa de la partid o sa o finalizeze si maine, asa cum am promis, o sa o depunem. Se va intitula Guvernul PNL de la pandemie la pandemita generalizata, belsug in buzunarele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca în cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug în buzunarele clientelei PNL, saracie în…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca saptamana viitoare va avea loc depunerea motiunii si citirea acesteia. Anuntul a fost facut la lansarea candidatilor PSD pentru Bucuresti.

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a nu mai trimite in Parlament Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta este ”cel mai mare abuz de putere care a avut loc in Romania, respectiv ocolirea Parlamentului”, referindu-se la faptul ca Guvernul doar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanța cu liderii PSD, ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile…