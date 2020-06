Stiri pe aceeasi tema

- In strainatate, 3.074 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus), pana acum fiind inregistrate 106 decese, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, vine cu o veste proasta pentru cetațeni. Acesta a transmis ca in iarna va fi un al doilea val al infectarilor cu coronavius.

- Noua din 10 romani morți de coronavirus aveau cel puțin o alta afecțiune, iar trei sferturi dintre decese au fost la persoane de peste 60 de ani, se arata in raportul intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica in perioada 4 – 10 mai și facut public miercuri.Potrivit INSP, in saptamana…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, marți, la B1 TV, despre epidemia de coronavirus, lansand și un atac la Klaus Iohannis și la Guvern. "Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte.…

- O echipa de medici și asistenți medicali romani va lucra la Milano, impreuna cu personal medical italian, pentru combaterea epidemiei COVID-19. Misiunea personalului medical, selectat pe baza de voluntariat, se desfașoara sub egida Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene, pentru o perioada…

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa si tot atatia…

- In plina pandemie de coronavirus, ministrul Apararii din Israel, Naftali Bennett, a facut un avertisment pentru intreaga populație! Oficialul a sfatuit ca ar trebui sa se ia in calcul izolarea totala a batranilor, virusul Covid-19 fiind „mult mai letal” pentru ei, in comparație cu cetațenii tineri.

- Ziarul Unirea De luni, evoluția cazurilor de romani infectați cu COVID-19 nu vor mai fi anunțate in regim de update permanent Incepand de luni, autoritațile nu vor mai transmite, in regim permanent de update, evoluția cazurilor de romani infectați cu COVID-19, spun surse oficiale, motivul fiind o analiza…