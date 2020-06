Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 iunie, cetatenii Romaniei care revin acasa din tari cu un numar mic de cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 nu vor mai fi obligati sa stea in autoizolare timp de 14 zile. Anuntul a fost facut de premierul roman, Ludovic Orban.

- Social-democratii considera ca majorarea pensiilor si a alocatiilor pentru copii ar reprezenta masuri anti-criza, in absenta unui plan de relansare economica."Cresterea pensiilor si a alocatiilor pentru copii devin masuri anti-criza in lipsa oricarui plan de relansare a guvernarii PNL ramasa…

- Ludovic Orban a oripilat opinia publica, vineri, cand a spus ca alocațiile copiilor reprezinta ”pomana”. La 24 de ore dupa declarațiile care au scandalizat o parte dintre romani, PSD a decis sa reacționeze. Social-democrații afirma ca premierul Ludovic Orban "isi bate joc si trateaza cu dispret peste…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au anunțat ca Romania va primi aproape 32 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, pentru relansarea economica. Insa, acești bani ar putea sa fie mult mai puțini, iar primirea lor ar putea fi condiționata. Presedintia germana a Consiliului…

- "Alaturi de premierul Ludovic Orban am avut astazi o intalnire cu membri ai Asociației Investitorilor de Real Estate din Romania. Aceștia ne-au prezentat problemele cu care s-au confruntat in aceasta perioada de criza. Drept urmare, in urma discuțiilor avute am stabilit, ca in cazul in care situația…

- Guvernul va deschide mall-urile incepand din data de 15 iunie, in cazul in care pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea, a transmis, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe contul sau de Facebook. “Alaturi de premierul Ludovic Orban am avut…

- Cetatenii care nu respecta regulile impuse de autoritati in starea de alerta risca deocamdata “o mustrare, un avertisment”, recomandarea catre fortele de ordine fiind ca, o perioada, sa informeze si sa solicite respectarea acestor masuri, nu sa dea amenzi, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban,…

- Guvernul a adoptat luni PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat seful Cancelariei Guvernului, Ionel Danca. Proiectul de lege prevede masuri din domeniile economic, medical sau al transporturilor. Proiectul a fost transmis catre…