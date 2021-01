Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al municipiului Iasi, Mihai Chirica, nu exclude o alianta cu PSD in Consiliul Local pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului, dupa ce USR-PLUS a anuntat in mai multe randuri ca nu va face majoritate cu liberalii.

- In 1949, Suedia a optat sa nu adere la NATO si si-a declarat o politica de nealiniere pe timp de pace si de neutralitate pe timp de razboi. Totusi, incepand din anii '90 a avut loc o dezbatere activa asupra chestiunii aderarii la Alianta. Democratii Suedezi (al doilea mare partid de opozitie), s-a alaturat…

- Din primul moment in care am inceput sa activez in politica am știut ca democrația este singura care asigura legatura reala dintre stat și cetațenii sai. Am vazut cu tristețe cum „marile partide” au decis sa se indeparteze de oameni și sa raspunda unor „clientele tradiționale”, iar din acest punct de…

- Primarul liberal al Iasiului Mihai Chirica a criticat USR-PLUS pentru ca nu accepta sa formeze majoritatea cu PNL in Consiliul Local, edilul precizand ca se va descurca si fara viceprimari, in conditiile in care in oras „toate functioneaza brici”.

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, solicita Consiliului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) menținerea deschisa a școlilor și in scenariul roșu, pastrandu-se același sistem hibrid ca pana acum, cu mutarea activitaților in online conform ordinului ministrului Educației, doar pentru…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a subliniat, miercuri, in cadrul dezbaterii ‘From City to Smart City’, necesitatea unui program national privind solutii digitale pentru administratiile locale. Conferinta ‘From City to Smart City’ reuneste, timp de doua zile, reprezentanti ai administratiilor…