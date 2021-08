Stiri pe aceeasi tema

- „Cat de eficient este un Guvern se vede in bunastarea oamenilor! INS a anuntat azi o inflatie de 5% si o explozie a preturilor la: Energie electrica (+25%), Gaze (+20,5%), Combustibili (+13%). Puterea de cumparare a romanilor scade big time”, arata o postare de miercuri pe pagina de Facebook a PSD.…

- Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei, afirma prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza, „ca sa inteleaga si PSD-istii”, ca asa creste puterea de cumparare. „Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei. In fiecare luna.…

- Premierul Florin Citu sustine ca, potrivit datelor Institutului National de Statistica si BNR, salariul mediu lunar a crescut ''mult mai rapid'' in acest an fata de rata inflatiei si, ca urmare, s-a majorat puterea de cumparare. "Salariul mediu net lunar…

- Caștigul salarial mediu net a crescut cu 11,9% in aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, a precizat, sambata, premierul Florin Cițu. Acesta a explicat modul in care a crescut puterea de cumparare a romanilor, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Intr-o postare…

- Premierul Florin Citu aminteste, intr-o postare pe Facebook, datele Institutului National de Statistica privind cresterea salariului mediu net, cat si a puterii de cumparare. "Crește puternic puterea de cumparare a romanilor!", transmite premierul, pe Facebook. Florin Citu aminteste ca INS a anuntat…

- ”Preturile au luat-o razna in timp ce Citu se viseaza iar pe calul alb al cresterii economice! Istorica este doar prabusirea galopanta a puterii de cumparare a romanilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump si preturi pana la cer la alimentele de baza. Plus o inflatie de…

- Creșterea economica in 2021 o sa fie peste toate estimarile facute la inceputul anului, a garantat vineri premierul Florin Cițu. Totodata, el a susținut ca, potrivit noilor date ale Institutului Național de Statistica, salariul mediu nominal a crescut semnificativ, la fel și puterea de cumparare a romanilor.

- Cresterea economica in 2021 o sa fie ''peste'' toate estimarile de la inceputul anului, a afirmat, vineri, premierul Florin Citu, adaugand ca, potrivit datelor Institutului National de Statistica, salariul nominal mediu si puterea de cumparare au crescut "semnificativ" in luna martie…