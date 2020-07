Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a convocat o ședința CEX in care șefii județeni și conducerea centrala vor lua o decizie cu privire la legea carantinei și izolarii. Comitetul Executiv va avea loc luni dimineața, prin videoconferința.Deputații au adoptat legea carantinei cu amendamente…

- "Asta este o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care au stat la baza elaborarii proiectului si solicitarea de a fi adoptat cat mai repede in forma care a iesit de la Camera Deputatilor. Camera Deputatilor…

- Premierul Orban a declarat, vineri, la Tulcea, ca decizia de a nu se da votul pe legea carantinei, in Senat, este doar "o forma de tergiversare". "Eu am vorbit cu președintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care stau la baza elaborarii și inaintarii proiectului de lege și…

- Raed Arafat a reafirmat ca aceasta lege nu este destinata strict COVID-19. "Aceasta lege nu este destinata strict COVID. Intr-adevar, am avut si avem situatia cu COVID, dar legea asta se uita la riscul epidemiologic si biologic si asta include si riscul accidental al unor agenti patogeni care pot…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a scris vineri pe Facebook ca PSD a descoperit „orori juridice” in Legea carantinei pe care tot PSD a modificat-o și a votat-o joi in Camera Deputaților. Votul dat ieri a avut loc dupa o discuție intre Marcel Ciolacu și Raed Arafat.

- Noua lege a carantinei și izolarii a fost votata de deputați. Actul normativ urmeaza sa fie transmis Senatului pentru dezbatere și adoptare. Au fost introduse mai multe amendamente convenite și in urma discuției cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Mai exact, izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi,…

- Grupurile parlamentare dezbat și voteaza in Camera Deputaților, la ora transmiterii acestei știri, proiectul de lege privind carantinarea și izolarea in cazul unei epidemii.Dezbaterile au fost deschise de Raed Arafat care a asigurat ca proiectul este pus in acord cu toate deciziile CCR.…

- ​Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit joi cu Raed Arafat, precizând ca au fost discutate soluții privind legea carantinei și a izolarii. În urma discuțiilor cu acesta și cu mai mulți colegi juriști, Marcel Ciolacu susține ca social-democrații vor vota o lege…