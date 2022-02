PSD, UDMR și AUR au votat în Senat împotriva eliminării pensiilor speciale ale aleșilor locali, liberalii s-au abținut Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii PNL prezenti s-au abtinut. S-au inregistrat 7 sapte voturi "pentru" respingere proiectului, 4 voturi "impotriva" si doua abtineri. ”Vorbim foarte clar de pensii speciale care, daca ar intra in plata, ar produce o paguba de peste 600 de milioane de lei, pe an, asta inseamna 120 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri un proiect de lege care prevedea eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali. Cu votul senatorilor PSD, UDMR și AUR inițiativa legislativa a primit raport de respingere și urmeaza sa fie supusa votului, în plen. Senatul este forul decizional…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii PNL…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali. „S-a avut aceasta discuție (referitoare la pensiile speciale pentru aleșii…

- DECIZIE: Acordarea pensiilor speciale ale aleșilor locali se amana un an de zile. Ce spune Marcel Ciolacu DECIZIE: Acordarea pensiilor speciale ale aleșilor locali se amana un an de zile. Ce spune Marcel Ciolacu Credem ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor…

- Acuzații din partea USR pentru noua coaliție PSD-PNL: „Vor sa dam 600 de milioane de euro anual pensii speciale aleșilor locali” Acuzații din partea USR pentru noua coaliție PSD-PNL: „Vor sa dam 600 de milioane de euro anual pensii speciale aleșilor locali” Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL…

- Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL ca nu vor sa desființeze pensiile speciale. „Din cauza lui Ghinea nu va putem da pensii speciale”, susțin liderii USL 2.0. „USR este singurul partid care lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu o face de ieri de azi, ci de cand a pașit prima data…

- Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL ca nu vor sa desființeze pensiile speciale pentru a le face pe plac primarilor. „"Din cauza lui Ghinea nu va putem da pensii speciale", susțin liderii USL 2.0. USR este singurul partid care lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu o face…

- In cadrul negocierilor care se desfașoara joi, la Parlament, social-democrații au lansat o noua propunere legata de legea privind certificatul verde. In ceea ce privește legea privind certificatul verde, PSD vrea sa introduca un amendament care sa prevada testarea gratuita timp de 60 de zile pentru…