Stiri pe aceeasi tema

- Concediu de odihna de 38 de zile si 1000 de lei in plus la weekendul lucrat! Cine sunt bugetarii fericiti de la 1 august Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența ce prevede sume suplimentare pentru medicii care fac garzi, acordarea de vouchere de vacanța pentru toți angajații din unitațile sanitare…

- Guvernul a decis sa creasca veniturile pentru toate categoriile de angajați din Sanatate, pentru a pune capat grevei. Cei mai norocosi angajati vor primi cu 500 de lei mai mult.Executivul a aprobat majorari salariale, de la 1 august, pentru personalul de specialitate medico-sanitar angajat cu timp parțial…

- FACILITAȚI… Angajații din domeniul sanitar au amenințat cu greva generala, astfel ca au primit și ei tichete de vacanța, ca alți bugetari din sistem. S-a ajuns in situația ca unii angajați ai unitaților sanitare sa nu primeasca aceste vouchere de vacanța pentru ca unele spitale sunt finanțate direct…

- Pentru a evita declanșarea unei noi greve generale, de aceasta data in Sanatate și Asistența Sociala, guvernul este pregatit sa le ofere angajaților din aceste domenii, vouchere de vacanța. Nu ar fi primele compromisuri facute de guvern dupa ce membrii Federației Sindicala Sanitas au intrat in greva…

- Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii…

- Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei pe an si salariatilor din sectorul privat. For decizional este Camera Deputatilor.

- Profesorii și angajații din invațamant vor beneficia de vouchere de vacanța și in urmatorii 4 ani. Potrivit unui nou proiect de ordin de ministru, profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța inca cel puțin patru ani. Suma propusa pentru a fi primita sub forma de vouchere de…

- Vacanța de Paște 2023 a elevilor, a marcat sfarșitul modului 4 din structura anului școlar 2022-2023. Dupa vacanța de primavara de anul acesta, elevii se vor intoarce la cursuri miercuri, 19 aprilie, atunci cand incepe modul 5 de invațare și ultimul din acest an școlar. Se apropie desfașurarea probelor…