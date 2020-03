Stiri pe aceeasi tema

- PSD ar putea face, din nou, echipa cu ALDE! La alegeri, PSD pregatește o alianța cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, in ciuda opoziției mai multor lideri. Marcel Ciolacu a anunțat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca poarta discuții cu Calin…

- PNL sub 40%, iar Rareș Bogdan peste Gabriela Firea Social-democrații s-au intalnit, miercuri seara, intr-o ședința a Comitetului Executiv! Conduși de Marcel Ciolacu , liderii PSD au aflat și cifrele celui mai recent sondaj comandat de ei. Conform unui sondaj ale carui date nu au fost facute publice, PNL…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus vineri intr-un interviu ca Pro Romania, ALDE și PMP au emoții legate de intrarea in Parlament astfel ca exista „tatonari” intre partidele aflate in pericol. Intr-o postare pe Facebook, Tariceanu a transmis dupa interviu ca presa ar fi interpretat greșit…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca exista discuții pentru o alianța intre ALDE, Pro Romania și PMP, in vederea alegerilor parlamentare. Practic, in aceasta alianța am regasi vechi rivali politici: Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta versus Traian Basescu.Citește și: Victor…

- Marcel Ciolacu a anunțat, la Gandurile lui Cristoiu, emisiune de pe Mediafax, ca PSD nu a putut reface alianța cu ALDE din cauza situației din partid a lui Calin Popescu Tariceanu. Fostul șef al Senatului este puternic contestat in echipa sa, unde i s-a cerut și demisia. Ciolacu a recunoscut ca Victor…

- Social-democrații și Pro Romania nu se bazeaza pe susținerea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru investirea unui nou Guvern in Parlament.Dupa ce Guvernul Ludovic Orban a fost demis prin moțiune de cenzura, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a discutat miercuri cu liderii PSD…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la TVR, ca nu exclude o alianta pentru reîntregirea stângii, la urmatoarele alegeri, inclusiv cu Pro România, formatiunea condusa de Victor Ponta.„Nu exclud o alianta pentru reîntregirea stângii…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la TVR 1, ca in opinia sa la un moment dat stanga se va reuni si el nu are nicio problema cu partidul lui Victor Ponta.„Eu nu exclud o alianta pentru reintregirea stangii la viitoarele alegeri chiar si cu partidul dlui Ponta, eu…