PSD TOACĂ PNL pe tema reformei din sănătate: Chiar clinicile şi spitalele private spun că acest lucru este o iluzie PSD ataca din nou PNL pe tema OUG privind reforma in sanatate. Pesediștii susțin ca propaganda PNL vrea sa justifice privatizarea mascata a sanatatii, insa ca liberalii ignora faptul ca regula de baza a economiei de piata spune ca mediul privat urmareste profitul, conform News.ro. Citește și: TRAGEDIE in Sibiu: DOI MORȚI și un ranit, dupa impactul devastator dintre o mașina și un microbuz ”Pacientii NU vor plati nimic daca vor alege sa se trateze intr-un spital de stat sau intr-unul privat” sustinea propaganda PNL, ca sa justifice privatizarea mascata a Sanatatii”, afirma PSD,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

