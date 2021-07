Stiri pe aceeasi tema

- Provocata de atitudinea isterica a primarului Dominic Fritz și de refuzul acestuia de a-și publica documentele de studii și de domiciliu, echipa PSD Timișoara lanseaza o inițiativa in spațiul virtual: Identity Challenge #cineestitufritz. Aceasta campanie are și un motto: Cine esti dumneata cu adevarat,…

- Uber se lanseaza joi in Oradea, acesta fiind al unsprezecelea oras din Romania in care aplicatia este disponibila si al treilea din vestul tarii, dupa Timisoara si Cluj-Napoca, a anuntat compania. "Uber se lanseaza in oras cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care ofera acces…

- Sorin Sipos, fostul sef de campanie al lui Dominic Fritz, a castigat alegerile pentru presedintia USR PLUS Timisoara. El s-a impus in fata contracandidatului sau Mircea Vancia cu 60% din voturile exprimate. Primele alegeri in Timisoara de dupa fuziunea USR PLUS au adus un rezultat scontat. Venit din…

- Dupa ce zilele trecute edilul-șef anunța o investiție de 200 de milioane de euro pentru Timișoara in urmatorii ani, ieri s-a intalnit cu directorii generali ai celor 20 de companii care unde lucreaza cei mai mulți timișoreni. Dominic Fritz le-a prezentat acestora viziunea pentru dezvoltarea orașului,…

- Observatorul Astronomic din Timișoara, intemeiat de profesorul Ioan Curea, este motivul celei mai recente dispute in cadrul alianței locale USR PLUS-PNL. Dupa ce primarul Dominic Fritz a anunțat saptamana trecuta ca municipalitatea intenționeaza sa preia de la Academia Romana obiectivul, iata ca și…

- Ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, a fost, vineri, la Spitalul de copii Louis Țurcanu, din Timișoara, unde preconizeaza ca se vor termina lucrarile la noul corp de cladire pana la finalul acestui an. Ioana Mihaila a fost la Spitalul de copii Louis Țurcanu impreuna cu primarul Timișoarei,…

- Primarul orașului Timișoara a anunțat ca va renunța la toate cablurile de pe stalpi. Inlaturarea cablurilor se face cu negocieri, fara spectacol și fara primar cocoțat pe stalpi, a explicat Dominic Fritz, relateaza Mediafax. Primarul Fritz a publicat o fotografie pe Facebook in care apare…