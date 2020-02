Alfred Simonis, ales recent in funcția de președinte al PSD Timiș, a fost invitat in aceasta seara in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT Live, unde a dezvaluit ca filiala pregatește o strategie pentru a-l „detrona” pe Nicolae Robu, primarul cu doua mandate consecutive, la alegerea caruia in 2012 au contribuit decisiv și social-democrații. „Categoric de […] Articolul PSD Timiș va avea propriul candidat pentru Primaria Timișoara, „singurul care-l poate invinge pe Nicolae Robu”. Calin Dobra, oficial candidat pentru președinția CJT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .