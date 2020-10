Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timis va anunta, marti, listele partidului pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Pe locul I la Senat va figura actualul senator Eugen Dogariu, in timp ce lista pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Sorin Grindeanu. Cu doar doua zile inainte de 22 octombrie, termenul limita pana la…

- Biroul Permanent National al PNL a invalidat, in aceasta seara, candidatura lui Petru Roman pe lista liberalilor pentru Camera Deputatilor. Roman ocupa pozitia a patra, eligibila, fiind inlocuit cu Cladiu Chira, initial aflat pe pozitia a VI-a. Primarul orasului Deta, Petru Roman, a fost respins de…

- PNL Lugoj nu va avea, nici in urmatorii patru ani, un reprezentant in Parlamentul Romaniei. Colegiul Director Județean al PNL Timiș (forul superior de conducere al organizației) a stabilit, miercuri, 14 octombrie, candidații pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- PNL Timiș a votat, in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent Județean, listele pentru alegerile parlamentare. In mare parte, au ramas cele votate, cu cateva zile de primarii liberali. La Senat, pe primele doua locuri au fost aprobați Alina Gorghiu, senator PNL Timiș in funcție, Ionut Gaita, apropiat…

- Catalin Drula vrea sa mai fie un mandat deputat de Timiș, iar Nicu Falcoi vrea sa treaca de la Senat la Camera Deputaților. USR și PLUS Timiș au anunțat cine sunt cei ce vor sa candideze la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

- Biroul Politic Judetean al PNL Alba a validat, sambata, lista candidatilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. La Camera Deputatilor, lista PNL Alba este deschisa de Florin Roman. La Senat, primul pe lista este Sorin Bumb. Vezi și PNL Alba a numit un nou Birou Politic Local al municipiului…

- Biroul Politic Județean interimar al PNL Timiș a decis, in ședința de joi, ca liberalii care doresc sa se inscrie in procesul de desemnare al candidaților pentru alegerile parlamentare din acest an sa iși inainteze intențiile la Secretariatul General al PNL Timiș pana in 10 octombrie, ora 24. Candidatul…

- Președintele Partidului Social Democrat Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a anunțat ca data de 9 octombrie este termenul limita pana la care pot fi depuse candidaturile pentru alegerile parlamentare. ”Deschidem perioada depunerii candidaturilor pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in 6…