Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, alaturi de Gabriela Firea face parte din echipa lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu urmeaza sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat la Congresul care va avea loc pe 22 august. Citeste si: Sorin Grindeanu cere amanarea alegerilor locale. Mesajul…

- Tatal fostului premier Mihai Tudose a murit de COVID-19. Tatal fostului premier Mihai Tudose s-a stins luni dimineața, dupa ce in urma cu cateva zile fusese diagnosticat cu coronavirus. Potrivit primelor informații, Constantin Tudose urma sa implineasca varsta de 80 de ani și avea boli preexistente.…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca pe teritoriul județului Timiș, in ultimele 24 de ore au fost confirmate inca 12 imbolnaviri cu coronavirus. La nivelul intregii țari, numarul celor infectați inregistrați in ultimele 24 de ore este de 614. La nivel național, au fost prelucrate 809.663 de…

- O ancheta judiciara cu privire la gestionarea crizei COVID-19 in Franta va fi declansata impotriva fostului premier Edouard Philippe si fostilor ministri ai sanatatii Olivier Veran si Agnes Buzyn, a anuntat vineri procurorul general de pe langa Curtea de Casatie, Francois Molins, informeaza AFP.…

- Fostul premier Sorin Grindeanu se va intoarce in politica, in curand, chiar daca a anunțat ca nu-l va contracandida pe Marcel Ciolacu la funcția de președinte al PSD. Asta dupa ce a fost intr-un adevarat tur electoral prin mai multe filiale din țara, inclusiv la ultimele alegeri din filiala Timiș, unde…

- PSD Timiș l-a atacat, astazi, pe Nicolae Robu, dupa o lunga tacere, printr-un comunicat de presa il acuza ca are ”zero influența politica la centru” și ca numirile din județ sunt facute de liberalii din Arad și Caraș-Severin. ”Din pacate, conducerea naționala a PNL nu doar ca-l ignora pe primarul-președinte…

- Miercuri, 10 iunie, procurorii suedezi au declarat ca ancheta privind asasinarea fostului premier al Suediei, Olof Palme, decedat in anul 1986, a fost finalizata. Ucigașul, potrivit anchetatorilor, ar fi designerul grafic Stig Engstrom, numele caruia a figurat in acest dosar in calitate de martor, insa…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a scris, marți, un mesaj pe Facebook, in care vorbește despre „framantari interne” in PSD. Grindeanu spune ca nu e momentul unor lupte inutile și da de ințeles ca se va implica „intru-un proiect serios și corect”. Mesajul fostului premier vine in contextul in care in partid…