- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis acuza de troc politic USR-PLUS și PNL. Asta in urma situației de la Piețe. Ionuț Nasleu a fost demis din funcția de director, insa Consiliul de Administrație a ramas același, pentru ca Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) la Piețe S.A., in care trebuia CA trebuia…

- Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) de la Piețe SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, va avea loc marți, 23 februarie, de la ora 16, la Sala Capitol. Pe aceasta tema au fost contre, ieri, la ședința Consiliului Local. Consilierii USR PLUS ar fi vrut sa faca azi ședința AGA, insa…

- Consilierii locali ar putea dizolva, in Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliul de Administrație al societații de piețe. Aleșii USR și primarul Dominic Fritz ar fi vrut ca intrunirea sa aiba loc mai repede, dar colegii lor de alianța din PNL s-au opus, așa ca va avea loc saptamana viitoare. Primarul…

- Dupa ce un incendiu a distrus hala in care se vindeu flori, din Piața 700, primarul Dominic Fritz a organizat o conferința de presa ad-hoc și a cerut demiterea directorul Ionuț Nasleu The post Reacția directorului de la Piețe dupa ce primarul Dominic Fritz i-a cerut demisia in urma incendiului din Piața…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cere, sambata, demiterea directorului Societatii Piete SA, Ionut Nasleu, dupa ce un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, la hala de flori a unei piete din apropierea centrului orasului. Pompierii au stabilit ca focul a pornit de la un…

- Președintele PSD Timiș reacționeaza in problema Colterm, dupa ce s-a aflat ca noul director al societații de termoficare a fost condamnat penal in urma cu 20 de ani. Ii cere „imperativ” primarului Dominic Fritz demiterea șefului Colterm.

- Adunarea Generala a Actionarilor decidea pe data de 1 ianuarie 2018 ca directorul general al Companiei de la acea vreme sa primeasca o crestere de salariu de la 13.572 de lei brut, la 16.274 de lei. Detalii AICI Dintr-un alt document ce poate fi consultat AICI reiese ca salariul Directorului a mai crescut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, începând cu ora 19:00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi votate mai multe proiecte, printre care si înfiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea…