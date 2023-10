Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a anuntat, astazi, echipa social-democratilor care va intra in cursa interna de stabilire a candidatilor ce vor intra, in final, in alegerile locale din 2024.Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, si actualul prefect de Timis, Mihai Ritivoiu,…

- PSD Timiș știe (cam) cine vor fi candidatii partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean, respectiv cea de primar al Timișoarei. Cel puțin teoretic, pentru ca, deocamdata, a desemnat un grup de aspiranti din care se vor alege, in urma unei proceduri competitive, cei doi candidati, asigura…

- Uniunea Salvați Romania (USR) iși va anunța oficial candidatul pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, in cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 28 septembrie, de la ora 18, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”. In cursa pentru fotoliul de primar al Lugojului, USR va intra…

- Deputatul PSD Alfred Simonis, presedintele organizatiei PSD Timis și un apropiat al lui Marcel Ciolacu, il prefera pe primarul USR al Timisoarei, Dominic Fritz, liberalului Alin Nica, presedintele CJ Timis. Simonis a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, pe cine alege…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a inițiat doua proiecte de lege care vor schimba radical situația in Romania. Legile instituie interdicția de a fi vandute bauturi energizante sau dispozitive electronice cu tutun incalzit catre minori. Centrele comerciale nu vor mai avea…

- Presedintele PDS Timis, Alfred Simonis, a reactionat imediat la afirmatiile omologului sau PNL-ist, Alin Nica, dupa ce acesta din urma s-a plans ca ordonanta austeritatii va bloca ridicarea noului stadion al Timisoarei. Simonis afirma ca stadionul se va face, iar o Hotarare de Guvern in acest sens va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca s-a decis suspendarea, pe o perioada limitata, a Gabrielei Firea din functiile de presedinte al PSD Bucuresti si din cea de prim-vicepresedinte al partidului, iar Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a organizatiei din