Stiri pe aceeasi tema

- Agitație mare in Partidul Social Democrat, dupa ce mai mulți membri importanți, printre care deputatul Nicolae Banicioiu, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre sau deputatul Gabriela Podașca, au plecat in partidul lui Victor Ponta – Pro Romania. Prin intermediul unui comunicat transmis astazi,…

- In ultimele zile mai multe persoane au demisionat din PSD alegand formatiunea lui Victor Ponta- Pro Romania, cel mai important nume fiind cel al fostului ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu. De cealalta parte, mai multe organizatii PSD catalogheaza plecarile drept tradare.

- Inca o lovitura pentru Liviu Dragnea, dupa demisiile din PSD ale fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre si deputatul Gabriela Podasca. Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu a anunțat ca pleaca la partidul lui Victor Ponta, PRO Romania.

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea Ponta, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. "Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri…

- "Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri bune. Supararea mea fata de conducerea de acum a PSD a cunoscuta, deprofesionalizarea continua. Nu pot sa fiu partas cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta.…

- Deputatul de Suceava, Catalin Nechifor, anunța ca in partidul Pro Romania in care s-a inscris recent au mai aderat trei colegi și anume Emilia Meiroșu, Mircea Titus Dobre și Gabriela Podașca. ”In urma cu fix o saptamana discutam cu Victor Ponta despre Pro Romania. Și despre ce ar trebui sa facem pentru…

- Alți doi PSD-iști au hotarat sa plece din grupul parlamentar al social-democraților și sa treaca in tabara fostului premier Victor Ponta. Dupa ce deputații PSD Marilena-Emilia Meirosu si Catalin Nechifor si-au dat demisia din PSD la inceputul saptamanii, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre…