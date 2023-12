PSD Timiș acuză conducerea CJT că distribuie fonduri pe criterii politice Ședința de luni a Consiliului Județean Timiș a devenit un nou prilej pentru dueluri politice. Social-democrații, cei care au avut președinția forului in ultimele mandate, il acuza pe actualul președinte liberal ca imprate discreționar fondurile județene. „Repartizarea sumelor din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean pentru unitațile administrativ teritoriale din Timiș, care s-a facut astazi, […] Articolul PSD Timiș acuza conducerea CJT ca distribuie fonduri pe criterii politice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in ședința extraordinara a Consiliului Județean Timiș au fost alocați bani catre bugetele primariile din sumele defalcate de la Direcția de Finanțe. Consilierii PSD, alaturi de cei ai USR, au contestat modul de alocare a banilor, considerand ca alocarea s-a facut exclusiv pe criterii politice,…

- Drumarii anunța ca se pregatesc de proteste. Acuza conducerea CNAIR pentru lipsa de dialog social Sindicatul Drumarilor Elie Radu critica conducerea CNAIR pentru lipsa de dialog social și pentru planurile de reorganizare a companiei. Potrivit sindicatului, conducerea CNAIR nu ține cont de parerea angajaților.…

- Articolul VIDEO Lucian Romașcanu, discurs plin de invațaminte, in ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei Naționale a Romaniei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . strong Senatorul PSD, Lucian Romașcanu, a avut o intervenție remarcabila in ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei…

- Social-democrații arata cu degetul in direcția conducerii Uniunii Salvați Romania (USR), susținand ca, in loc sa convoace de urgența forurile statutare ale partidului „pentru a-i exclude pe USR-iștii penali, așa cum cereau altor partide in situații similare”, președintele USR ataca DNA. „PSD condamna…

- USR, o formațiunea inființata in 2016, a ajuns sa imprumute un comportament folosit in trecut de partide vechi in ceea ce privește raportarea la justiție. Iar situația poate fi vazuta atat in raportarea la Vlad Voiculescu, in dosarul DNA al vaccinurilor, dar și in cazul Armand versus ANI.

- Conducerea liberala s-a reunit la Sinaia ca sa discute despre strategia partidului pentru anul electoral 2024. Președintele partidului, Nicolae Ciuca, a declarat la finalul ședinței Biroului Politic Național ca PNL va merge singur la alegerile din 2024, iar aceasta e singura decizie

- Liberalii au luni doua ședința, atat de Birou Executiv, cat și de Birou Politic Național (conducerea extinsa), urmand sa discute atat oamenii pentru anumite funcții din stat, dar așteapta și noi detalii despre eventuale masuri suplimentare de reducere a cheltuielilor bugetare.