Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila considera ca gestul primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, nu denota un conflict, ci "o discutie intre doua colege". Ea a declarat, sambata seara, la finalul intrunirii conducerii social-democrate de la Neptun,…

- Gabriela Firea susține ca modul in care s-a acționat pe 10 august in Piața Victoriei a afectat imaginea Partidului Social Democrat. Mai mult, primarul Capitalei susține ca cei care ar trebui sa faca ceva in aceste momente sunt cei mai vechi in partid, atat timp cai i s-a reporșat ca este prea noua…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va...

- Teodor Meleșcanu, despre mitingul diasporei din 10 august. Ministrul de Externe a declarat ca nu ințelege care este scopul mitingului diasporei de pe 10 august din București . Diplomatul susține ca ar trebui sa existe o organizare mai buna deoarece astfel de proteste pot duce la „perturbarea traficului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, pare sa o atace pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, anuntand pe pagina personala de Facebook ca isi asuma opiniile, nu isi inchide contul si nici nu va sterge comentariile negative lasate de internauti. Reactia ei vine dupa ce utilizatorii Facebook s-au…

- "Dreptul la exprimare este liber si neingradit, indiferent de opinia impartasita. Multi dintre cei care au comentat cu patos ultima mea postare se asteptau, probabil, sa imi inchid pagina de Facebook. N-am s-o fac pentru ca sunt un om care isi asuma opiniile si, din respect fata de mine in primul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a atacat-o pe Gabriela Firea, printr-o postare pe Facebook, comparandu-i activitatile realizate in calitate de primar al Capitalei cu cele ale lui Emil Boc, edilul Clujului. Liderul PMP a catalogat-o pe Gabriela Firea drept "Toapa de Voluntari ahtiata dupa imagine care…