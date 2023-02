PSD: Taxa de solidaritate este necesară pentru scăderea impozitării muncii „Intr-o perioada dificila din punct de vedere economic, ar trebui ca si companiile mari care au platit impozite mai mici de 1% din cifra lor de afaceri sa plateasca macar aceasta cota pentru a sustine cresterea veniturilor angajatilor care contribuie cel mai mult la dezvoltarea Romaniei. Acesta este principiul solidaritatii, care ar trebui promovat de toate partidele politice pentru a mentine in Romania aceasta forta de munca productiva, atat de importanta pentru economia nationala”, arata PSD, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a mai spus ca „este o exagerare populista sa spui ca o astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

