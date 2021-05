Stiri pe aceeasi tema

- Conform propunerii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Guvernul a decis ca de la 1 iunie sa fie aplicate urmatoarele masuri: – Activitatile culturale, artistice si de divertisment sa poata fi organizate si desfasurate in spatii deschise cu participarea a cel mult 1.000 de…

- Guvernul pregatește prelungirea starii de alerta cu cel puțin inca o luna. Insa, totodata, autoritațile se gandesc și la noi masuri de relaxare. Circulația pe timp de noapte ar putea fi relaxata Una dintre masurile care se iau in calcul este aceea ca circulația pe timp de noapte sa fie restricționata…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. Premierul a anunțat joi ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca in…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj pe Facebook, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența ca circulația credincioșilor de Paște sa fie posibila pana la ora 05:00, magazinele sa fie…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta are in discutie mai multe masuri pentru limitarea pandemiei. Potrivit documentului de lucru al CNSU, obtinut de News.ro, este avuta in vedere reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile in care incidenta in ultimele 14 zile este…

- Guvernul ar putea aproba noi restrictii Foto: gov.ro. Guvernul ar putea aproba joi noi restrictii în încercarea de a limita epidemia de coronavirus. De asemenea, ar urma sa aiba loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Ulterior, va fi convocat si…

- Duminica intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ca noutate, decizia Executivului prevede interzicerea deplasarii in afara locuintei intre orele 22:00 si 5:00, dar si limitarea cazarii in mai multe destinatii turistice, relateaza Digi24. Guvernul a aprobat, in sedinta…

- „Noutați de la Circul Globus, cunoscut și sub denumirea de Guvern al Romaniei: In urma unor analize științifice foarte serioase, s-a constatat ca virusul se manifesta cu cea mai mare violența intre orele 22:00 - 23:00. Așadar, de acum incolo, stingerea se va da la ora 10 seara.Florin Cițu afirma cu…