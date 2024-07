Stiri pe aceeasi tema

- Privita cu scepticism, „taxa pe zahar” introdusa de Guvernul condus de Marcel Ciolacu nu doar ca a dus la colectarea de venituri suplimentare la bugetul de stat, ci a dus și la profituri impresionante ale industriei bauturilor cu conținut ridicat de zahar.

- Situația ar fi putut fi alta daca Ministerul Agriculturii ar fi dovedit eficiența in accesarea fondurilor europene destinate investițiilor in sistemele de irigații - este semnalul tras de europarlamentarul Daniel Buda. Sumele alocate pentru aceste investiții se ridica la aproximativ 500 de milioane…

- Astazi a fost o zi plina la Palatul Victoria, in ședința de guvern condusa de Marcel Ciolacu. La finalul zilei, conform anunțuli facut de premieri, au fost aprobați mai mulți bani pentru aceasta categorie de romani, fiind vorba de cel puțin 1,4 miliarde de lei. Guvernul a aprobat mai mulți bani pentru…

- PSD face pași importanți in direcția asigurarii de medicamente accesibile, și produse local, pentru romani. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a anunțat o investiție majora in domeniul medicamentelor critice in valoare de 100 de milioane de euro din bani europeni, deja negociata cu Comisia Europeana.

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a asumat angajamentul de a crește veniturile și nivelul de trai al romanilor. Deși vom avea majorarea salariul minim de la 1 iulie, Executivul a luat masuri pentru a nu genera automat și o creștere a valorii amenzilor de circulație, punctul de amenda urmand sa ramana…

- „Aceste lucruri, discutii se poarta institutional. E aici domnul ministru al Agriculturii, un ministru al Economiei. Daca se va lua o astfel de masura, categoric o vom lua cu totii la masa. (...)Normal ca vreau sa protejez producatorii romani. Cat timp avem o abordare corecta si nu incercam sa omoram…

- Peste 500 de cetateni romani sunt identificati anual ca victime ale traficului de persoane, iar aproximativ jumatate dintre acestia sunt copii sau tineri, a transmis luni premierul Marcel Ciolacu.