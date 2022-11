Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii lucreaza la un document consistent cu privire la reglementarea pretului la energie electrica, a anuntat, ieri, purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, dupa sedinta Biroului Permanent National al partidului. PSD propune o perioada de reglementare a pretului la energie de doi ani, astfel…

- Social-democrații vor sa propune un amendament la OUG 119/2022 pentru ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la cel de anul trecut. „PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care isi reduc consumul curent…

- Ordonanta de urgenta a guvernului privind plafonarea preturilor la energie, care se aplica de la 1 septembrie, a intrat miercuri in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, prima camera sesizata. Actul normativ aduce modificari in ce priveste nivelul de consum lunar de electricitate, pana la…

- Plafonarea prețurilor la energie: Cine nu va mai beneficia de cele mai mici prețuri sau va plati mai mult decat alții Plafonarea prețurilor la energie: Cine nu va mai beneficia de cele mai mici prețuri sau va plati mai mult decat alții Ordonanța prețurilor la energie a fost aprobata de Executivul de…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru a modifica condițiile plafonarii. Ar trebui sa ne pregatim pentru facturi mai mari la energie. Astazi, Guvernul ar urma sa adopte noua ordonanța de urgenta privind compensarea preturilor la energie. Si sunt vehiculate cateva modificari. Ar…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%, conform