- Legea privind inființarea Fondului Suveran de Investiții și Dezvoltare a stat prin sertarele de la Parlament timp de jumatate de an, fara a fi dezbatuta vreodata in mod real. A fost multa liniște in privința ei, atat din partea puterii, cat și a opoziției. Abia marți s-au precipitat lucrurile, deputații…

- Amenajarea si intretinerea parcurilor, a lacurilor din zonele de agrement si a spatiilor verzi din afara acestora constituie o preocupare importanta a municipalitatii, a spus primarul Constatin Toma in raportul saptamanal pe care il posteaza in format video pe pagina sa oficiala de Facebook. Cu aceasta…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a fost acuzat de o companie ca a dezvoltat, in mod intenționat, „o schema fraduloasa” de exploatare a unei cantitați mari de informații cu caracter personal. Scopul acestei acțiuni, dupa cum susține compania, ar fi de a aduce Facebook-ului profit de miliarde. …

- Ionuț Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei Nicolae Robu, care are printre atribuții activitatea Corpului de Control Intern și Antifrauda și „problemele de securitate” din oraș, apare in mai multe fotografii postate pe Facebook alaturi de interlopi celebri in orașul de pe malurile…

- Fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) ia in considerare vanzarea a trei hoteluri din Europa operate de InterContinental, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reprezentantii QIA nu au comentat informatiile.

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Stelian Ion, deputatul USR care se lupta cu PSD în comisia juridica sau în comisia Iordache, atunci când vine vorba de proiecte controversate, a explicat, pe pagina sa de Facebook, cât de periculoase sunt amendamentele pe care PSD le-a

- Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a anuntat de curand ca a achizitionat pentru 16 milioane de euro doua terenuri in apropierea proiectelor sale Globalworth Plaza si Green Court Bucharest. Compania intentioneaza sa dezvolte aici doua proiecte de birouri, in suprafata…